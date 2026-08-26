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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son mülki idare amirleri görevlendirmeleri kapsamında Ordu’nun Gölköy ilçesinde yeni bir dönem başladı. İçişleri Bakanlığı’nın 19 Ağustos 2026 tarihli resmi onayı ile Gölköy Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ataberk Altun, 25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ilçedeki görevine resmen başladı.

Gölköy Hükümet Konağı’na gelişiyle birlikte kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Kaymakam Altun, ilk iş gününde tebrikleri kabul etti.

İlçenin genel durumu, yürütülen projeler ve kamu yatırımları hakkında birim müdürlerinden brifing alan Altun, Gölköy halkına en iyi hizmeti sunmak için koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Gölköy ilçesinde kamu düzeninin sağlanması, sosyal yardımlaşma ve bölgesel kalkınma projelerinin hız kesmeden devam etmesi amacıyla yoğun bir mesai harcaması beklenen Kaymakam Ataberk Altun’un göreve başlaması, ilçede de büyük bir memnuniyetle karşılandı.