Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Aralık 2025 İstatistik Bülteni'ne göre, açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı Aralık ayında artış gösterdi.

Aralık ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 19,8’i 15-24 yaş grubundaki kişiler oluşturdu.

2 AYDA 88 BİN KİŞİ ARTTI

Kayıtlı işsiz sayısı Kasım ayında da 36 bin kişi artış kaydetmişti. Kayıtlı işsiz sayısı Aralık ayında ise 52 bin kişi arttı. Böylece son iki ayda kayıtlı işsiz sayısı 88 bin kişi artmış oldu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 861 bin 486 işle imalat sanayi sektöründe görüldü. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde kaydedildi.