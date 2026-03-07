Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen kayıt dışılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 285 bin 329 mükellef denetlendi. Denetimlerde toplam 748 milyar 538 milyon liralık matrah farkı tespit edildi.

Vergi Denetim Kurulu raporuna göre bu denetimler sonucunda kesilen toplam ceza tutarı ise 293 milyar 900 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, son beş yılın en yüksek seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Raporda en yüksek matrah farkının 64 milyar lirayla madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ortaya çıktığı belirtildi. Bu sektörü 49,9 milyar lirayla imalat sektörü izledi.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı ile metal, otomotiv ve makine sektörleri de yüksek matrah farkı tespit edilen alanlar arasında yer aldı.

YÜKSEK GELİR GRUPLARI MERCEK ALTINDA

Bakanlık, özellikle yüksek gelir gruplarını da inceleme kapsamına aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında gelir bildirmediği tespit edilen 10 bin büyük ölçekli şirket ortağının matrahını toplam 14 milyar 700 milyon lira artırdığı belirlendi.

Ayrıca kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik analizlerde riskli bulunan yaklaşık 40 bin mükellefin de matrahlarını 32 milyar 427 milyon lira artırdığı tespit edildi.

SAHTE FATURAYA KARŞI ANALİZ SİSTEMİ

Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) üzerinden yapılan incelemelerde sahte belge kullanımı riski taşıyan mükellefler de belirlendi. Bu kapsamda riskli bulunan mükellefler 80 milyar 134 milyon liralık fatura için düzeltme beyannamesi verdi.