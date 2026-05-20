Yetkililer, Dereköy Mahalle Muhtarı Nilüfer Özbaş’a ait kayısı bahçesinde incelemelerde bulunarak üretim süreci, bakım çalışmaları ve elde edilen verim hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 2,5 dönümlük alanda kurulan bahçede, 2022 yılında dikilen İspanyol kökenli “Magador” türü 120 kayısı ağacı bulunuyor. Bahçede her bir ağaçtan ortalama 50 kilogram ürün alınması ise dikkat çekti.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, modern meyvecilik yöntemlerinin üretimde büyük önem taşıdığını belirterek, doğru tür seçimi, düzenli bakım ve planlı üretim sayesinde bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgedeki üreticilere örnek gösterilen kayısı bahçesindeki hasat programı, çiftçilerle yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından tamamlandı.