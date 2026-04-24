Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan zabıta memurunun cansız bedeni ırmakta bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde 14 Nisan gecesi kaybolan Ali Savaş (35) için yürütülen arama çalışmalarının 10’uncu gününde, bölgedeki tekne çalışanları ırmak üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. Belirtilen adrese gelen sahil güvenlik ekipleri Manavgat ırmağında akıntıyla gitmekte olan cansız bedeni tekneye alarak sahile çıkardı

Cansız bedeni fark eden tekne işletmecisi Mustafa Çalkı, "Köprünün altından bir cismin akıntıyla ilerlediğini gördük. Yaklaşınca ceset olduğunu fark edip güvenlik güçlerine haber verdik. Kaybolan zabıta memurunun olduğu söyleniyor" dedi

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cansız bedenin kaybolan Ali Savaş’a ait olduğunu kardeşi tespit etti. Öte yandan olay yerine gelen Savaş'ın mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

Savaş’ın cenazesi olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.