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Kaynak: İHA

Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi'ndeki hastane bahçesinde meydana gelen olayda, yeşillik alandan ağır kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu güvenlik ve hastane görevlilerine aktardı. İhbar sonrasında bölgeye yönlendirilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çalılıklar arasında cansız bir bedenle karşılaşıldı.

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna nakledilen cenazenin, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan S.O.'ya ait olduğu kesinleşti. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.