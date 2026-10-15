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Kaynak: DHA

Edirne'de yasa dışı yöntemlerle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanarak İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilen 14 çocuktan 13'ü, market iznine çıktı. Çocuklar kuruma geri dönmedi. Baştılan arama çalışmaları ile çocuklardan 11'i Edirne'de, 2'si ise İstanbul'da bulundu.

GÖREVLİLER KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Çocukların kuruma dönmemesi üzerine görevliler, emniyete giderek kayıp başvurusu yaptı.

Arama çalışması sürerken çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kuruma geri döndü. Güvenlik güçleri, diğer 13 çocuğun bulunması için kapsamlı arama çalışması yürüttü.

Yürütülen çalışmalar sonucunda çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgelerde bulundu.

Diğer 2 çocuğun ise İstanbul'a gittiği belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından İstanbul'da bulunan çocuklar da Edirne'ye getirildi.

Bulunan 13 çocuk yeniden İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.