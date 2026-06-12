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Kaynak: AA / DHA / İHA

Söke'de yaşayan Gülizar A. için ailesi 2012 yılında kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Yıllarca sonuç alınamayan dosya, jandarma ekiplerinin yeniden başlattığı çalışma kapsamında tekrar incelemeye alındı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kayıp kadına ilişkin dosyayı yeniden değerlendirdi.

Yapılan detaylı incelemeler, elde edilen yeni bilgiler ve deliller doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Çalışmalar sonucunda ekipler, Gülizar A.'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Gülizar A.'yı öldürdüğü iddia edilen eşi Salih A.'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Salih A. gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtirken, gözaltındaki şüphelinin ifadesi ve elde edilecek yeni delillerin dosyanın seyrini belirleyeceği ifade edildi.

14 yıl sonra yeniden gündeme gelen kayıp dosyasındaki gelişmeler, bölgede büyük yankı uyandırdı.