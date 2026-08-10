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Kaynak: AA / DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 çocuk annesi S.K.'den haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.

Kendisinden bir daha haber alınamayan 32 yaşındaki S.K.'nin cansız bedeni, Karacadağ bölgesindeki kırsal alanda yanan otomobilin içerisinde bulundu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

ÇOCUKLARINI KAYINVALİDESİNE BIRAKIP EVDEN ÇIKTI

Olayın, 8 Ağustos'ta Karpuzcu Mahallesi yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre 4 çocuk annesi S.K., bir yakınıyla vedalaşmak ve kahve içmek amacıyla çocuklarını kayınvalidesine bırakarak evden ayrıldı.

Ancak S.K.'den bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

YANAN OTOMOBİLDEN ACI HABER GELDİ

Ekiplerin bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Karacadağ bölgesindeki kırsal alanda bir otomobilin yandığı yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede yanan otomobilin içerisinde yanmış halde bir ceset bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından otomobilde bulunan cesedin, kayıp olarak aranan S.K.'ye ait olduğu belirlendi.

AYNI OLAYDA BİR KİŞİ YARALANDI

Olay sırasında yaralanan Ş.U. (35) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen Ş.U., buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ş.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

S.K.'nin ölümüne ve otomobilde çıkan yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.