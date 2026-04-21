Olay, 21.00 sıralarında Kale İlçesi Darıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Fırat’tan (50) bir süredir haber alamayan yakınları durumu kolluk kuvvetlerine bildirirken şahıs evine yaklaşık üç kilometre ileride eşi tarafından kayısı bahçesinde ağaca asılı halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre olayın Hüseyin Fırat tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.