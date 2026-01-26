Olay, akşam saatlerinde Eskigediz beldesindeki Eskigediz Kayalıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Tuba, arkadaşlarıyla birlikte Eskigediz Kayalıkları’na gitti.

Bölgede çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Tuba’nın, bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrıldığı belirtildi. Kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine endişelenen aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Tuba, bölgedeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Tuba’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tuba’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.