Eskişehir’de ikamet eden 13 yaşındaki Zehra Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Paniğe kapılan yakınları, durumu emniyet güçlerine haber verdiği andan itibaren kentin dört bir yanında küçük kızı arama çalışmaları yapılıyor.

Kayıp kızın bulunması için paylaşılan eşkal bilgilerinde, 1.50 boyunda, 45 kilogram ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı ve kahverengi gözlü olduğu ifade edildi.

13 yaşındaki kızın kaybolduğu esnada üzerinde siyah renkli mont, siyah renkli ayakkabı ve siyah bir çanta bulunduğu öğrenildi. Endişeli aile, eşkale uygun birini görenlerin en yakın emniyet birimine haber vermesini istedi.