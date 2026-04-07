Burdur merkeze bağlı Yazıköy'de gece saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Yaşar Kubuz (82), yürütülen arama çalışmaları neticesinde ölü bulundu.

Gece saat 02.00 sularında kayıplara karışan yaşlı adam için bölge halkı ve ekipler seferber oldu. Yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda Kubuz’un cansız bedeni, köy yakınlarındaki Bozçay mevkisinde bulunan bir köprünün altındaki suyun içinde tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Yaşar Kubuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.