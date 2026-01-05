Mantar toplamaya giden kadın ekiplerin yoğun çalışması sonrası yaralı halde uçurumun kenarında bulundu.

Ayfer Özmen

İddiaya göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi’ndeki evinden arkadaşlarıyla çıkan ve Rumelifeneri’ne mantar toplamak için giden Ayfer Özmen’den 17.30 itibarıyla haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı jandarmaya ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp kadını bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.



Kayıp kadın yaralı olarak bulundu

Gece saatlerinde kadar süren arama çalışmalarının ardından kayıp Özmen hafif yaralı olarak bulundu. Özmen’in Rumelifeneri istikametinde bulunan ormanlık alanda uçurumun kenarında bulunurken yaralı kadını kurtarma çalışmaları başladı.