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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde çarşamba akşamından bu yana haber alınamayan Salih Arslantaş için yürütülen arama çalışmaları acı sonla sonuçlandı. Jandarma, AFAD ile su altı arama ekiplerinin katıldığı çalışmaların ikinci gününde Arslantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

MOTOSİKLETİ VE TELEFONU KANAL KENARINDA BULUNDU

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Salih Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosiklet ile cep telefonunu Burmahancı Mahallesi'nde sulama kanalının yanında buldu.

Bunun üzerine Arslantaş'ın sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali değerlendirilerek bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ KÖPRÜ ALTINDA BULUNDU

Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ikinci gününde, dalgıçlar Arslantaş'ın cansız bedenini kaybolduğu değerlendirilen noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında, sulama kanalında buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Arslantaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYBOLMADAN ÖNCE SULAMA KANALINA GİRMİŞ

Edinilen bilgilere göre Salih Arslantaş'ın kaybolduğu gün üç arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalına girdiği öğrenildi.

Arkadaşlarının bölgeden ayrılmasının ardından bir süre daha kanalda yüzmeye devam ettiği belirtilen Arslantaş'tan daha sonra haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağını bildirdi.