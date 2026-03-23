Manisa Salihli’de izine rastlanamayan Umut Tanrıkulu için yürütülen kurtarma faaliyetleri ikinci gününe girdi. Ekipler, arazi taraması sırasında önemli bulgulara ulaştı. Arama kurtarma ekipleri, kayıp dağcının dondurucu soğuktan korunmak amacıyla toprağı kazarak oluşturduğu bir çukura ulaştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Amatör dağcı Umut Tanrıkulu, önceki gün, Salihli'nin Burhan Mahallesi mevkisinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a ilerlemeye başladı. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra yönünü kaybettiği değerlendirilen Tanrıkulu, 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde sonlandırılan arama ve kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Arama kurtarma ekipleri, Umut Tanrıkulu’nun izini sürerken kaybolduğu noktada kendisi tarafından oluşturulmuş bir sığınağa ulaştı. 53 yaşındaki dağcının, dondurucu soğuktan korunmak için derin bir çukur kazarak geceyi orada geçirdiği ve sonrasında yoluna devam ettiği tespit edildi.