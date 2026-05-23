Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin yol kenarında yürürken fark ettiği 2 çocuğun kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken yol kenarında yürüyen 2 çocuk fark etti. Çocukları durdurup kontrollerini yapan ekipler, kayıp olarak aranan E.K. ve B.D. olduklarını belirledi. Araca konularak karakola götürülen çocukların, ailelerine teslim edildiği öğrenildi.