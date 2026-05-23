Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin yol kenarında yürürken fark ettiği 2 çocuğun kayıp olarak arandığı öğrenildi.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken yol kenarında yürüyen 2 çocuk fark etti. Çocukları durdurup kontrollerini yapan ekipler, kayıp olarak aranan E.K. ve B.D. olduklarını belirledi. Araca konularak karakola götürülen çocukların, ailelerine teslim edildiği öğrenildi.

Samsun'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın bulunduSamsun'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın bulunduGündem