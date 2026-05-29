Söbeçimen köyünde ailesiyle birlikte bulunan Aybüke’den uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarın ardından jandarma, emniyet, AFAD ekipleri ve çok sayıda gönüllü vatandaş, Alamettin Yaylası çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

EVİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA UYURKEN BULUNDU

Saatler süren umut dolu bekleyişin ardından küçük çocuk, sabah yaklaşık 06.00 sıralarında evine 2 kilometre uzaklıktaki yaylada uyurken bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aybüke, tedbir amaçlı Çayıralan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalar sayesinde Aybüke’ye sağ salim ulaşıldığı belirtilerek, arama kurtarma ekipleri ile gönüllülere teşekkür edildi.

Kızının bulunmasının ardından duygularını paylaşan baba Süleyman İnce, saatler süren endişenin yerini tarifsiz bir mutluluğa bıraktığını söyledi. İnce, “Akşam saatlerinden sabaha kadar herkes seferber oldu. Dualar ettik, umutla bekledik. Evladımızın sağ salim bulunması bizim için dünyanın en büyük mutluluğu oldu” ifadelerini kullandı.