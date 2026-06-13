Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA / İHA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalar acı bir olayla sonuçlandı. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılırken, arama faaliyetleri sırasında meydana gelen bot kazasında bir AFAD personeli hayatını kaybetti.

Çamlıhemşin’e bağlı Yolkıyı Köyü’nde yaşayan Volkan Civelekoğlu’ndan perşembe gününden bu yana haber alınamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Fırtına Deresi kıyısında Civelekoğlu’na ait eşyaların bulunmasının ardından çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ DEREDE BULUNDU

Arama-kurtarma ekipleri, Şenyuva Köyü mevkisinde yaptıkları çalışmalar sırasında Volkan Civelekoğlu’nun cansız bedenine ulaştı. Şahsın cenazesi gerekli incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA BOT DEVRİLDİ

Kayıp şahsı arama faaliyetleri sürerken, Fırtına Deresi’nin yüksek debili sularında AFAD personelini taşıyan bot akıntıya kapılarak devrildi. Botta bulunan 5 görevli suya düştü.

İlk belirlemelere göre kazada 1 AFAD personeli hayatını kaybederken, 4 personel ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.