Olay, gece saatlerinde Edirne sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arada alkol alan iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sohbet, otomobil anahtarının kaybolmasıyla bir anda gerginliğe dönüştü. Kayıp anahtarın sorumlusu olarak birbirlerini suçlayan taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kontrolünden çıktı.

SOKAK ORTASINDA MEYDAN SAVAŞI

Sözlü atışmanın büyümesi üzerine taraflar sokak ortasında tekmeli tokatlı kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan arbede, kısa süreli panik ve korkuya neden oldu. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR YARALI, BİR İNCELEME

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, aldığı darbeler sonucu yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, geceyi hastanede ve karakolda noktalayan arkadaşların "anahtar mesaisi" şehirde günün dikkat çeken asayiş olayları arasında yerini aldı.