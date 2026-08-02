Kaynak: AA

Adana Merkez Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Özmen, 30 Temmuz'da elektrik faturasını ödemek için ayrıldığı evine dönmedi.

Ailenin ihbarı üzerine polis ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, Özmen'in son olarak görüldüğü Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin, Seyhan Baraj Gölü'nün Çatalan Batı Köprüsü yakınlarındaki incelemesi sürüyor.

Kayıp Rasih Özmen'in oğlu Yavuz Selim Özmen, babasının gittiği fatura ödeme merkezinden ücret ödemeden ayrıldığını öğrendiklerini söyledi.

AİLESİ DESTEK BEKLİYOR

Babasının, Kurttepe Mahallesi'nde yürürken bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendiğini dile getiren Özmen, şunları söyledi:

"Köprüye kadar kamera olmayan yaklaşık 200-300 metrelik yol civarında arama yapılıyor. Bu alanda polis ve AFAD ekipleri yolun çevresindeki uçurum ve üstündeki yokuş kısımda arama yaptı ama bulunamadı. 4 gündür babama ulaşamıyoruz. Şu an AFAD'ın fiziki aramasına ara verildi. Polis, köprü civarındaki MOBESE kameralarını inceliyor. Yolda bir araca binme ihtimalinden dolayı plaka tespit sisteminde araştırma yapılıyor. Araca binip binmediğinden emin değiliz."

Özmen, babasının Alzheimer ve astım hastası olduğunu belirterek, "Babam 4 gündür yok ve hava aşırı derecede sıcak. Bu sıcakta yürümek de durmak da çok zor. Adana halkından, yetkililerden destek bekliyorum." diye konuştu.