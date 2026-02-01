Balıkesir’i Gömeç ilçesinde daha önce de zaman zaman evden ayrıldığı öğrenilen Alzheimer hastası 74 yaşındaki Cumhur Özdamar’ın yakınlarının bulamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD ve polis ekipleri yanı sıra dron ile İHAKUT ekipleri de destek verdi. İHAKUT tarafından bölgede yapılan dron taraması sonucu yaşlı adamdan acı haber geldi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Özdamar'ın cansız bedeni Gömeç'e bağlı Hacıoğlu köyü yakınlarında bir dere yatağında tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cumhur Özdamar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.