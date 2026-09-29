Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ
Erbaa’da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Abdullah Erdogar için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Devriye ekipleri, sabah saat 08.00’de başlattıkları arama çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, saat 16.50 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıkta bulunan Kelkit Çayı’nda Abdullah Erdogar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Erdogar’ın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.