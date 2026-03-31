İki çocuk babası Şeref Ardil, yüksek tansiyona bağlı gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle 2005 yılında diyalize girmeye başladı. 2009’da kadavradan yapılan böbrek nakliyle normal yaşamına dönen Ardil’in sağlığı, yıllar sonra yeniden bozuldu. 2024 yılının ekim ayında nakledilen böbreğin işlevini kaybetmesiyle birlikte hasta tekrar diyaliz sürecine girdi.

9 AYDA 15 KİLO VERDİ

Bu zorlu dönemde en büyük destek, eşi Nurşen Ardil’in annesi Fatma Solmaz’dan geldi. Damadına umut olmak isteyen Solmaz, nakil için uygun vücut kitle indeksine ulaşabilmek adına disiplinli bir süreç geçirerek 9 ayda 15 kilo verdi. Böylece ameliyat için gerekli koşulları sağlayan Solmaz’ın bağışıyla başarılı bir böbrek nakli gerçekleştirildi.

Alanında uzman bir ekip tarafından yapılan operasyon sorunsuz tamamlandı. Ameliyatın ardından kısa sürede toparlanan donör kayınvalide birkaç gün içinde taburcu edilirken, Şeref Ardil’in de kontrollerinin ardından hastaneden çıkması planlandı.

Doktorlar, ileri yaşa rağmen gösterilen bu kararlılığın hem ameliyat başarısında hem de iyileşme sürecinde önemli rol oynadığını vurguladı. Hastanın daha önce yapılan naklinin uzun yıllar işlev gördüğünü belirten uzmanlar, ikinci naklin de olumlu sonuç verdiğini ifade etti.

BAĞIŞ SAYESİNDE YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Şeref Ardil ise kayınvalidesinin kendisi için yaptığı fedakârlığın tarif edilemez olduğunu dile getirerek, ona her zaman “anne” diye hitap ettiğini söyledi. Annesini yıllar önce kaybettiğini belirten Ardil, bu bağış sayesinde hayata yeniden tutunduğunu ifade etti.

Fatma Solmaz da sürecin tamamen gönüllü bir karar olduğunu vurgulayarak, ameliyat öncesinde hiçbir korku hissetmediğini söyledi. Organ bağışının hayat kurtardığını belirten Solmaz, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.