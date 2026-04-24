Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Muharrem G., kısa bir süre önce eşi Murat G.'den şiddet gören kızını kendi evine getirdi.

Bu durumdan dolayı aralarında husumet başlayan kayınpeder ile damat caddede karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Murat G., kayınpederine tabancayla üç el ateş etti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve karnından yaralanan Muharrem G.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alındı.

'SALDIRGAN DA YARALANDI'

Olayın tanıklarından esnaf Gökhan Aktaş, "Akrabalar arasında olan bir olay diye duyduk. Tartışma yaşandı, ardından da silah sesleri geldi. O sırada hepimiz kaçıştık. Daha sonra ekipler geldi, müdahale etti. Vurulan kişi tanıdığımız bir ağabeyimizdi. Silahla vuruldu. Saldırgan da bıçakla yaralandı. Vurulan kişi kendinde değildi. Yaralıları hastaneye götürdüler" diye konuştu.

'EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORMUŞ'

Bir başka esnaf ise, "Damadı, kayınpederini silahla vurdu. Babasının vurulduğunu gören oğlu da eniştesini bıçakladı. Saldırgan eşini dövüyormuş. Bu yüzden husumetlilermiş. Aynı zamanda da hepsi akrabalarmış. Bıçaklanan kişinin durumunda ciddi bir şey yoktu, bacağından bıçaklanmıştı. Kayınpederinin durumu ise ağırdı. Ardından ekipler geldi. Vurulan kişi çok kan kaybetmişti. 3 el silah duyduk" şeklinde konuştu.