Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasım S. (55), aracıyla seyir halindeyken bir anda kayınçosu tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücudunun 4 farklı yerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Kasım S., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.