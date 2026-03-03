Moldova'nın başkenti Kişinev'de 19 Haziran 2024'te Tottenham Boys çetesinin lideri İzzet Eren'in bir kafede 7 kurşunla öldürüldü. Olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Cinayetin planlayıcısı olarak aranan Londra'da avukatlık yapan Hasan Toper'in Moldova'da tutuklandığı öğrenildi. Toper'in, suikastı gerçekleştiren Hackney Turks lideri Kemal Armağan'ın kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre soruşturmaya göre Toper, cinayetten önce 6 Temmuz 2023 ile 3 Temmuz 2024 arasında Moldova'ya dört kez giderek Eren'i takip etti. Eren'in günlük rutinini, gittiği mekânları ve güzergâhlarını diğer şüphelilerle birlikte tespit etti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

İzzet Eren, Kişinev'de Alecu Russo Caddesi'ndeki bir kafede oturduğu sırada elektrikli scooter ile gelen maskeli saldırganın hedefi oldu. Üçü başına isabet eden 7 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Moldova polisi, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın Kemal Armağan olduğu ve Türkiye'ye kaçtığı tespit edilmişti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Armağan, geçtiğimiz yıl İzmir'de yakalandı. Moldova polisi, Armağan'a lojistik destek veren isimleri de tek tek belirledi. Hasan Toper'in, suikast öncesi organizasyonda aktif rol aldığı ve uluslararası düzeyde arandığı bildirildi. İngiliz ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan Toper, ağustos ayında İngiltere'de yakalandı ve Moldova'ya iade edildi.