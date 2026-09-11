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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından Kayıboyu Mahallesinde yürütülen kilit parke taşı çalışmalarıyla mahalle yeni görünüme kavuşuyor.

Doğalgaz ve altyapı çalışmaları sonrasında Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kilit parke taşı çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bilecik’in 13. Mahallesi olarak kayıtlara geçen mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında başta Yıldız Sokak olmak üzere ulaşımı zor alanlara yeni yollar açılırken, açılan cadde ve sokaklar kilit parke taşıyla buluştu.

MAHALLE MUHTARI VE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN SUBAŞI’NA TEŞEKKÜR

Ulaşımı zorlaştıran yapı ve metruk binalara yönelik de çalışmalar yapan ekipler ayrıca çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme çalışmaları yaptı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede yapılması planlanan diğer çalışmaların da belirlenen çalışma programı doğrultusunda yerine getirileceği belirtildi.

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız ve mahalle sakinleri de yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.