3 eşli ve 36 çocuklu Memnun Kaygısız’ın İstanbul’a uzanan macerası, milyonları ekran başına kilitlemişti. Dizide özellikle Burcu ve ona platonik aşkıyla komik durumlara düşen Eleman karakteri hafızalara kazınmıştı.
Kaygısızlar’ın oyuncuları yıllar sonra gündeme oturdu: Sevilen karakterleri şimdi ne yapıyor?
90’lı yılların unutulmaz yapımlarından biri olan Kaygısızlar, absürt mizahı ve sıra dışı hikâyesiyle Türk televizyon tarihine damga vurmuştu. Kaygısızlar’ın sevilen karakterleri şimdi ne yapıyor?Derleyen: Cansu İşcan
Yıllar sonra dizinin sevilen oyuncularından Damla Özen ve Yalçın Avşar yeniden gündeme geldi.
İkilinin son görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü ve “Gerçekten onlar mı?” yorumları kısa sürede yayıldı.
Bir dönemin fenomen dizisi Kaygısızlar, sadece hikâyesiyle değil, karakterleriyle de iz bırakan yapımlar arasında yer almıştı. Eleman karakteri ve Burcu’ya olan aşkı, dizinin en çok hatırlanan detaylarından biri olmuştu.
Aradan geçen yılların ardından ikilinin değişimi, nostalji rüzgârını yeniden canlandırdı.
Damla Özen, Bursa doğumlu bir oyuncu olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Televizyonda farklı projelerde yer alsa da Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Daha sonra tiyatroya yönelerek sahne çalışmalarını ön plana çıkardı ve daha sakin bir kariyer yolu seçti.
Yalçın Avşar ise oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarda adım attı. Çocuk tiyatrosunda başlayan serüveni, Yeşilçam döneminde farklı projelerle devam etti.
Kaygısızlar dizisindeki Eleman karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve bu rolüyle akıllarda yer etti.
Bugün ikilinin yıllar sonraki halleri, hem nostalji sevenleri hem de diziyi yeniden hatırlayan izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor.