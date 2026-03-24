Kaygı ve stres artınca ne yapmalı? Bilim destekli 9 pratik yol

Bilim insanlarına göre, hissedilen duyguları yüzeysel geçmek yerine derinlemesine tanımlayabilmek, stres yönetiminde kritik bir rol oynuyor. "Kötü hissediyorum" gibi belirsiz tanımlamalar yerine; yaşanan hissin tam olarak kaygı mı, hayal kırıklığı mı yoksa endişe mi olduğunu isimlendirmek, beynin bu duygusal süreçleri çok daha efektif bir şekilde kontrol etmesine olanak tanıyor.