Kaza, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi.
Kayganlaşan yolda makaslayan tırın sürücüsü yaralandı
Samsun Kavak'ta yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın makaslaması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.Derleyen: Cansu İşcan
Edinilen bilgiye göre, tır Çorum’dan aldığı hafriyatı Samsun’a taşıdığı sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.
Çekici ve dorse kısmının birbirine dönmesiyle savrulan tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce sürüklendi ve yol kenarında durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Cihat K.(44), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA