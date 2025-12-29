Avustralya ulusal Bilim ajansı CSIRO’nın Antarktika’daki buzulların araştırılması için bölgeye gönderdiği robot bir süre sonra kayboldu. Yaklaşık 9 ay sonra bulunan robot bilim dünyasını şaşkına çeviren veriler ile döndü.

Tuzluluk ve sıcaklık değerlerini ölçen robot su altına daldıktan sonra 10 gün içinde uydudan verileri iletmek için su yüzüne çıkıyor. Antarktika’daki Totten Buzulu’nu araştırmak için gönderilen robot, buzun erimesi durumunda küresel deniz seviyesinin ne kadar artacağını analiz ediyordu.

Ancak robot rotasından sapan robot Denman Buzulu’nun altına indi ve uzun süre veri göndermedi. Robot, bu süreçte buzulun altında sıkışmasına rağmen veri toplamaya devam etti. Robotun buzulun altındaki sıcaklığı ve derinliği ölçtüğü öğrenildi. Yüzeye çıkmaya çalışırken buzula çarpan robot bu süreçte 195 veri profili topladı.

Yaklaşık 9 ay sonra su yüzüne çıkan robot bu süreçte topladığı verileri bilim insanlarına gönderdi.

BİLİM İNSANLARINI ŞOKE EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aylarca kaybolan robot iklim değişikliğindeki son durumu gözler önüne seren veriler topladı. Buna göre Denman Buzulu'nun erime tehlikesi bulunuyor. Söz konusu buzulun tamamen erimesi durumunda dünya genelinde deniz seviyesinin 1,5 metre yükselebileceği belirtiliyor. Küresel çapta deniz seviyesinin 1,5 metre yükselmesi bazı kentlerin hatta ülkelerin sular altında kalmasına neden olabilir.

Bu bilimsel kaza, ekip için büyük bir şans oldu. Okyanus şamandırası, daha önce hiç araştırılmamış alanlardan veri topladı. Aslında bu, Doğu Antarktika buz sahanlığının altında yapılan ilk okyanus ölçümleriydi. Bu, bölge ve Denman Buzulu'na yönelik risk hakkında kritik veriler sağladı.

Robot şamandıranın buz altında bu kadar uzun süre hayatta kalıp iyi veriler toplaması sayesinde, bilim insanları gelecekte bu şamandıralardan daha fazlasını çok uzak yerlere göndererek nadir veriler elde etmeyi umuyorlar. Bu durum riskler içerse de, elde edilen bilgiler buzulların erimesini izlemek ve deniz seviyesinin yükselmesine ilişkin tahminler oluşturmak için kritik önem taşıyabilir.