Malatya’dan akraba ziyareti için Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Mestan bölgesine giden İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin otizmli oğlu Fırat Can, bulunduğu evden çıkarak gözden kayboldu. Ailenin kendi çabalarıyla başlattığı arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Karada yapılan aramalarda bir ize rastlanamaması üzerine ekipler, çalışmalarını Kotur Çayı üzerinde yoğunlaştırma kararı aldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES Göleti'nde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada HES göleti kıyısında Fırat Can Temel'in cansız bedenine ulaşıldı. Temel'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çelikhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.