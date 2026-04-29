Polise gitmeden önce yapılacaklar: Kayıp telefonu nasıl bulabilirim

Telefonun bulunmasına yönelik ilk adım, Android cihazlarda "Cihazımı Bul", iOS cihazlarda ise "Bul" özelliklerinin aktif olarak kullanılması olarak öne çıkıyor.

Başka bir cihaz üzerinden Google veya Apple kimliğiyle giriş yapılarak hesaba bağlı cihazlar görüntülenebilir. Kaspersky for Android kullanıcıları da "My Kaspersky" internet portalındaki "Cihazım Nerede" özelliğiyle cihazlarının konumunu tespit edebilir. Söz konusu özelliklerin çalışabilmesi için önceden etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

Kayıp cihazın hesaba giriş yapılarak listeden bulunmasının ardından "Kayıp Modu"na alınarak kilitleme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Söz konusu aşamada yeni bir parola belirlenebiliyor, cihazı bulan kişinin görebileceği mesaj veya iletişim bilgisi eklenebiliyor. Cihazın internete bağlı olmaması durumunda ise bağlantı sağlandığında kilitleme işlemi devreye giriyor.

Kaspersky for Android kullanıcıları için yüksek sesli alarm ve Mugshot özelliğiyle ön kamera aracılığıyla cihazı kullanan kişinin fotoğrafının alınması gibi ek güvenlik önlemleri de öne çıkıyor.

Öte yandan, telefonun kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde, kullanıcılarla iletişime geçilerek kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yönelik girişimlerde bulunulabiliyor. Bu nedenle, telefondan yapılan arama veya mesajlarla para talep edilmesi gibi durumlara karşı yakın çevrenin önceden bilgilendirilmesi ve bu tür taleplerin dikkate alınmaması gerekiyor.