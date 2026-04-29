29 Nisan 2026 Çarşamba
Polise gitmeden önce yapılacaklar: Kayıp telefonu nasıl bulabilirim

Son günlerde telefon kayıpları ve çalınma durumları oldukça arttı. Peki telefonunuz çalınırsa veya kaybolursa ne yapmanız gerekiyor, hangi uygulamayı yüklemeniz gerekiyor... Çalınan, kaybolan telefonunuzu nasıl bulabilirsiniz...

Kaspersky uzmanları, kaybolan veya çalınan telefonlara karşı alınabilecek güvenlik önlemlerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Büyük spor ve müzik etkinliklerinin başlaması ve tatil seyahatlerinin yoğunlaşmasıyla kaybolan ve çalınan telefon vakalarında da artış yaşanıyor. Kalabalık ortamlarda kaybolan cihazlar, banka hesaplarının boşaltılmasından kimlik hırsızlığına kadar uzanan ciddi riskler doğurabiliyor. Bu kapsamda Kaspersky uzmanları, telefonun kaybolduğunun fark edildiği andan itibaren uygulanabilecek pratik ve adım adım ilerleyen aksiyon planı hazırladı.

Telefonun bulunmasına yönelik ilk adım, Android cihazlarda "Cihazımı Bul", iOS cihazlarda ise "Bul" özelliklerinin aktif olarak kullanılması olarak öne çıkıyor.

Başka bir cihaz üzerinden Google veya Apple kimliğiyle giriş yapılarak hesaba bağlı cihazlar görüntülenebilir. Kaspersky for Android kullanıcıları da "My Kaspersky" internet portalındaki "Cihazım Nerede" özelliğiyle cihazlarının konumunu tespit edebilir. Söz konusu özelliklerin çalışabilmesi için önceden etkinleştirilmiş olması gerekiyor.

Kayıp cihazın hesaba giriş yapılarak listeden bulunmasının ardından "Kayıp Modu"na alınarak kilitleme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Söz konusu aşamada yeni bir parola belirlenebiliyor, cihazı bulan kişinin görebileceği mesaj veya iletişim bilgisi eklenebiliyor. Cihazın internete bağlı olmaması durumunda ise bağlantı sağlandığında kilitleme işlemi devreye giriyor.

Kaspersky for Android kullanıcıları için yüksek sesli alarm ve Mugshot özelliğiyle ön kamera aracılığıyla cihazı kullanan kişinin fotoğrafının alınması gibi ek güvenlik önlemleri de öne çıkıyor.

Öte yandan, telefonun kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde, kullanıcılarla iletişime geçilerek kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yönelik girişimlerde bulunulabiliyor. Bu nedenle, telefondan yapılan arama veya mesajlarla para talep edilmesi gibi durumlara karşı yakın çevrenin önceden bilgilendirilmesi ve bu tür taleplerin dikkate alınmaması gerekiyor.

Mobil operatörle iletişime geçilerek SIM kartın bloke edilmesi ve hattın kötüye kullanımının önüne geçilmesi öne çıkan adımlar arasında yer alıyor.

Aynı zamanda bankayla iletişime geçilerek cihaza bağlı kartların geçici olarak kapatılması veya hesap bağlantılarının kaldırılması gerekiyor.

Bunun ardından kullanılan tüm kritik servisler için parolaların değiştirilmesi ve mümkün olan tüm platformlarda hesaplardan çıkış yapılması önem taşıyor. Parola yöneticisi kullananlar için ana parolanın güncellenmesiyle kayıtlı bilgilerin güvenliği sağlanabiliyor.

Kaspersky uygulamasında "SIM Watch" özelliğinin etkin olması durumunda, cihaza yeni bir SIM kart takıldığında cihaz otomatik olarak kilitlenerek güvenlik önlemlerinin aşılması engelleniyor. Ayrıca uygulamanın kaldırılmasına karşı koruma özelliği, ekran kilidi parolası olmadan silinmesini ve sistem ayarlarının değiştirilmesini önlüyor.

Verilerin geri yüklenebilmesi, fotoğraf, not ve mesajlar için önceden yedekleme veya bulut senkronizasyonunun yapılmış olmasına bağlı bulunuyor.

Cihaz kaybolmadan önce düzenli yedekleme ayarlarının aktif olması halinde ise kişilerden fotoğraflara ve mesajlara kadar pek çok veri geri yüklenebiliyor.

Söz konusu adımlar uygulanırken eş zamanlı olarak yerel yetkililere kayıp bildirimi yapılması ve yönlendirmelerinin takip edilmesi gerekiyor. Cihazın geri alınamayacağının kesinleşmesi halinde ise son çare olarak cihazdaki tüm verilerin uzaktan silinmesi öne çıkıyor.

İşlem, Android cihazlarda "Cihazımı Bul", iOS'ta "Bul" ve Android kullanıcıları için "My Kaspersky" internet portalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti Dmitry Kalin, günlük yaşamda mobil cihazlara emanet edilen kritik dijital varlıkların çoğu zaman göz ardı edildiğini belirtti.

Kalin, şirket olarak antivirüs çözümlerinin ötesine geçerek kullanıcı güvenliğini proaktif şekilde ele aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oysa bir telefonun kaybolması yalnızca bir konfor kaybı değil, veri kaybı, kritik hesaplara erişimin tehlikeye girmesi ve hatta kimlik hırsızlığı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Kayıp veya çalıntı bir cihazın yaratabileceği riskleri ve kesintileri çok iyi biliyor, çözümlerimizi bu riskleri en aza indirecek şekilde tasarlıyoruz."

Kaynak: AA
