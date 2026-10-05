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Kaynak: DHA

Bermuda'dan Boston'a gitmek üzere havalanan tıbbi nakil uçağıyla irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz bulundu.

ABD Sahil Güvenlik Kuzeydoğu Komutanı Matt Lake, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Lake, Massachusetts yetkilileri ile New York Ulusal Muhafızları hava kurtarma biriminden oluşan ekiplerin yaklaşık 53,5 saat boyunca kesintisiz operasyon yürüttüğünü belirtti.

7 BİN 355 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

Arama çalışmalarında yaklaşık 7 bin 355 kilometrekarelik alanın tarandığını belirten Lake, ekiplerin Nantucket açıklarında yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta, 24,4 ila 27,4 metre derinlikteki sularda kayıp uçağa ait olduğu doğrulanan bir enkaz alanı tespit ettiğini açıkladı.

Lake, çalışmaların hafta sonu boyunca bu bölgede sürdürüldüğünü belirterek, ekiplerin önceliğinin uçakta bulunan 6 kişiye ulaşmak olduğunu ifade etti.

UÇAKTA 6 KİŞİ BULUNUYORDU

Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde 6 kişinin bulunduğu "Gulfstream G100" tipi uçakla irtibatın kesildiğini bildirmişti.

Arama kurtarma operasyonları, yerel saatle cumartesi günü 02.00'de başlatılmıştı. Ekiplerin kayıp 6 kişiye ulaşmak için çalışmaları sürüyor.