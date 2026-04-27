Olay, çevredekilerin kayalık alanda düşen bir şahsı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sarp arazide mahsur kalan ve düşme sonucu yaralanan vatandaş için kurtarma ekipleri titiz bir operasyon yürüttü. Ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde çıkarılan yaralıya, olay yerinde hazır bekleyen sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kurtarılan vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.