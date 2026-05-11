Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yukarı Gölalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. N.S. A., isimli 14 yaşındaki çocuk, kayalık bölgede sert zemine düşerek yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAF) Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bulunduğu noktada mahsur kalan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ayağının kırıldığı belirlenen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.