Elazığ'ın Palu ilçesinde arıcılar zorlu bir çalışmaya imza attı. Çalışma, Kırkbulak köyünde gerçekleştirildi.
Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular
Elazığ'ın Palu ilçesinde arıcılar, doğal bal üretmek ve kovanları ayılardan korumak için kayalıklardan halatla sarkıttıkları kovanları zorlu bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.Kaynak: İHA
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Yüksel Ateş ve Ömer Bulut, isimli arıcılar, kovanlarını kayalık alana yerleştirdi.
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Doğal bal üretmek amacıyla kovanlar, halatlarla kayalıklardan aşağı sarkıtıldı.
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Bir diğer amaç ise kovanları ayılardan korumaktı. Kovanlar nisanda bölgeye bırakıldı.
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Bir süre sonra kovanlara yerleşen arılar, peteklerini bal ile doldurdu. Sağım zamanı geldiğinde arıcılar yeniden bölgeye gitti.
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Kovanların bulunduğu alandaki kayalıklar arıcıların bölgeye ulaşmasını zorlaştırdı.
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Kovanlar halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve peteklerdeki ballar alındı.
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Zorlu mesai, balın alınmasıyla tamamlandı.
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