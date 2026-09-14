Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular

Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular

Elazığ'ın Palu ilçesinde arıcılar, doğal bal üretmek ve kovanları ayılardan korumak için kayalıklardan halatla sarkıttıkları kovanları zorlu bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: İHA
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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 1

Elazığ'ın Palu ilçesinde arıcılar zorlu bir çalışmaya imza attı. Çalışma, Kırkbulak köyünde gerçekleştirildi.

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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 2

Yüksel Ateş ve Ömer Bulut, isimli arıcılar, kovanlarını kayalık alana yerleştirdi.

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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 3

Doğal bal üretmek amacıyla kovanlar, halatlarla kayalıklardan aşağı sarkıtıldı.

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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 4

Bir diğer amaç ise kovanları ayılardan korumaktı. Kovanlar nisanda bölgeye bırakıldı.

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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 5

Bir süre sonra kovanlara yerleşen arılar, peteklerini bal ile doldurdu. Sağım zamanı geldiğinde arıcılar yeniden bölgeye gitti.

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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 6

Kovanların bulunduğu alandaki kayalıklar arıcıların bölgeye ulaşmasını zorlaştırdı.

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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 7

Kovanlar halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve peteklerdeki ballar alındı.

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Kayalardan sarkıttılar: Balı böyle korudular - Resim: 8

Zorlu mesai, balın alınmasıyla tamamlandı.

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