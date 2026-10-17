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Kaynak: DHA

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve birçok ilde sağanak yağışlar etkili olurken, dün Bolu Kartalkaya'ya düşen ilk karın ardından bugün de Bursa Uludağ'dan kar haberi geldi.

ULUDAĞ’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ’da kar yağışı başladı. Toplamda 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 18 otelin bulunduğu merkezde, kış sezonunun aralık ayında açılması öngörülüyor. Meteorolojik verilere göre Uludağ’da hava sıcaklığı 4 derece ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklığın 0 ila 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi tahmin ediliyor.

KARTALKAYA’DA KAR KALINLIĞI 5 SANTİMİ BULDU

Öte yandan, Bolu’nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kartalkaya Kayak Merkezi lapa lapa kar yağışıyla beyaza büründü. Çam ormanlarının karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler oluşurken, kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Bölgedeki karla kaplı pistler ve ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi.