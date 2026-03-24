Kayak tutkunlarına müjde: Palandöken’de unutulmaz final: Süre uzadı

Türkiye’nin kış turizmi başkentlerinden Erzurum Palandöken, son yılların en bereketli kış mevsimini yaşıyor. Kar kalınlığının 240 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de kayak sezonu uzadı.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Erzurum, son yılların en çok yağış alan kış mevsimini geride bıraktı. Rekor karın yağdığı kentteki Palandöken'de, kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

Şubat sonu ve mart ayının ilk günlerinde yağan karla Palandöken'de sezon uzarken, meteoroloji verilerine göre kar kalınlığı 240 santimetre olarak ölçüldü.

Böylece 15 Nisan'a kadar Palandöken'de kayak yapılabilecek. Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, bahar güneşinde kayak yapmak isteyenleri Palandöken'e davet etti.

Çeşitli uzunluklara sahip 56 pistin bulunduğu ve yüzlerce kişinin aynı anda kayak yapabildiği Palandöken'de 19 lift taşıyıcı sistem bulunuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. tarafından ışıklandırılan Palandöken'de, misafirler ayrıca gece kayağı yapma imkanı da buluyor.

Kaynak: DHA
