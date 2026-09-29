Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı

En düşük hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesi yağış nedeniyle beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise zirvede yoğun sis etkili oldu.