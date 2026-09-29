Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı

Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı

20026 yılının ilk karı yağdı. Kar ile birlikte kayak sporları ile uğraşan esnafların yüzü bu yıl erken gülecek. Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağları’na kar yağdı. Yağışın ardından Palandöken’in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: DHA
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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 1

Palandöken Dağları'na kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.

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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 2

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum şehir merkezine dün gece yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı.

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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 3

En düşük hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesi yağış nedeniyle beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise zirvede yoğun sis etkili oldu.

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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 4

Bu arada Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin 176 metre rakımdaki tesisleri de yağıştan etkilendi. Ejder Tepesi olarak bilinen bölge karla kaplandı.

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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 5

Yağış nedeniyle Erzurum'da sıcaklıklarda da önemli ölçüde azalma yaşandı. Meteoroloji verilerine göre Erzurum kent merkezinde en düşük sıcaklık 3,9 derece olarak ölçüldü.

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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 6
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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 7
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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 8
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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 9
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Kayak severlerin gözü kulağı burada: Yılın ilk karı yağdı - Resim: 10
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