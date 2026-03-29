Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 277, Palandöken'de 221, Ergan'da 220, Sarıkamış'ta 168, Erciyes'te 164, Uludağ'da 154, Davraz'da 131, Konaklı'da 117, Murat Dağı'nda 75, Yalnızçam ve Çambaşı'nda 59, Hesarek'te 54, Ilgaz'da 52, Zigana'da 41, Kop Dağı'nda 38, Bozdağ'da 30, Saklıkent'te 21, Denizli'de 20 Kartepe'de 18, Kandilli'de 13, Salda'da 6 ve Küpkıran'da 4 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezlerindeki maksimum kar kalınlığı 2,77 metre olarak ölçüldü
Haberi Paylaş
Derleyen: Cansu İşcan
Kayak merkezleri içinde ölçülen en fazla kar kalınlığı 277 santimetreyle Hakkari'de kayda geçti.
Kaynak: AA