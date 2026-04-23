İddiaya göre, söz konusu devir işlemi sırasında kullanılan imzaların Kayahan’a ait olmadığı, özel bir kriminal inceleme sonucu ortaya kondu.

DEVİR SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ SAYILMASINI TALEP ETTİ

Açar, avukatı Onur Yağışan aracılığıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, sahte imza ile düzenlendiği iddia edilen devir sözleşmesinin geçersiz sayılması ve sorumlular hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti. Dilekçede, sözleşmenin aslının MESAM arşivinde bulunmadığı, bu nedenle hukuki açıdan “yok hükmünde” sayılması gerektiği vurgulandı.

İMZASI TAKLİT Mİ EDİLDİ?

Kriminal inceleme raporunda, “FESEK Devir Sözleşmesi” başlıklı belgede yer alan Kayahan imzasının, sanatçının gerçek imzasıyla uyuşmadığı ve taklit edilerek oluşturulduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Bu durumun somut delillerle desteklendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beste Açar, sürecin uzun zamandır devam ettiğini ancak yavaş ilerlediğini dile getirerek, Türkiye’ye dönüp hukuki süreci hızlandırdığını söyledi. Babasının eserlerinin bağlı olduğu meslek birliği üzerinden kendisine bilgi verilmeden devredildiğini öğrendiğini belirten Açar, kendisine iletilen belgelerin yalnızca fotokopi olduğunu ve bu durumun şüphelerini artırdığını ifade etti.

"İMZALAR ONA AİT DEĞİL ELMİZDE RAPOR VAR"

Açar, söz konusu belgelerde yer alan imzaların amatörce hazırlandığını savunarak, “Babamın hayatı boyunca ürettiği eserlerin bu şekilde basit bir belgeyle devredilmesi mümkün değil. İmzaların ona ait olmadığına dair elimizde rapor var” dedi.

Sürecin yalnızca bireysel bir durum olmadığını öne süren Açar, olayın birden fazla kişinin dahil olduğu organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Adalet sürecine güvendiğini belirterek, konunun mahkemeler tarafından netliğe kavuşturulacağını söyledi.

Avukat Onur Yağışan ise bilirkişi incelemelerine dikkat çekerek, imzaların Kayahan’a ait olmadığının açık şekilde ortaya konduğunu ifade etti. Ayrıca, söz konusu belgelerin noter onaylı olmaması ve yalnızca fotokopi halinde bulunmasının ciddi bir usulsüzlük olduğunu vurguladı.