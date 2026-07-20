Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde hakkında yaptığı yorumlardan sonra Hacıosmanoğlu'nun kendisine WhatsApp üzerinden mesaj gönderdiğini açıkladı.

'İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA KARŞILAŞIRIZ' MESAJI

Çilingiroğlu, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Geçen golf oynuyordum, WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Mesajda, 'Ben Türkçe konuşmayı bilmiyormuşum. İnşallah yakın zamanda karşılaşırız. Bana öğretirsin.' yazıyordu. Hiç tereddüt etmedim, bu kesin TFF Başkanı dedim. Numarası kayıtlı değildi. Ekle deyince bir baktım kendisi."

'ESPRİ Mİ, TEHDİT Mİ?'

Mesajı nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilemediğini söyleyen Çilingiroğlu, "Şimdi ben bunu espri mi anlamalıyım, tehdit mi? Yoksa gerçekten benden Türkçe dersi mi istiyor? Ben de 'Beklerim' dedim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz hafta TFF ile ilgili yaptığı eleştirilerde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında, "1986’da babam ve Ali Şen TFF’yi yönetiyordu. Ali Şen 7 lisan biliyordu. Şimdiki daha Türkçe konuşamıyor” ifadelerini kullanmıştı.