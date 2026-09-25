Beşiktaş'ın genç yeteneği İlhan Fakılı ile ilgili Kaya Çilingiroğlu dikkat çeken yorumlarda bulundu.

'İLHAN FAKILI ÇOK ABARTILIYOR SANKİ YAMAL BULUNMUŞ'

Çilingiroğlu Sports Digitale Youtube kanalında İlhan Fakılı için yaptığı değerlendirmede, "Bugün bir İlhan Fakılı fırtınası esiyor Türkiye'de. Sanki Lamine Yamal bulunmuş. İlhan Fakılı'yı abartmayın. İlhan Fakılı'nın iki kişiyi geçtiğini silkelediğini gören kimse var mı? Salah ne yapıyor. Takıyor arkasına Galatasaraylı futbolcuları gidiyor. İlhan Fakılı'nın öyle bir pozisyonunu hatırlıyor musun? Niye abartıyorlar biliyor musun daha iyisi yok. En iyisi bu hesap et. Çok abartmayın." ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİNE BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ GELMİŞTİ

Daha önce Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu'nun bu kez de İlhan Fakılı ile alakalı yaptığı bu yorumu siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti.