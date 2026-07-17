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Kaynak: İHA

Kent genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, yalnızca vatandaşları değil hayvanları da zorluyor. Mertekli Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, özellikle öğle saatlerinde sıcaktan bunalan ineklerini gölete indiriyor. Serin suda vakit geçiren büyükbaş hayvanlar, kavurucu sıcaklığın etkisinden bir süreliğine uzaklaşıyor.

Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Veysel Fırat, bu yıl yaşanan aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini belirtti.

Sıcak havanın zaman zaman hayvanların hastalanmasına da neden olduğunu ifade eden Fırat, öğle saatlerinde hayvanların serinlemek için suya girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Fırat, "Öğle saatlerinde sıcaklık iyice artınca hayvanlar suya yöneliyor. Gölete girip bir süre suda kalarak serinliyorlar. Böylece sıcak havanın etkisini daha rahat atlatıyorlar." diye konuştu.