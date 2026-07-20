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Kaynak: İHA

Türkiye'nin önde gelen üzüm üretim bölgeleri arasında yer alan Sarıgöl Ovası'nda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bağlarda güneş yanığı riskini artırdı. Üreticiler, üzüm salkımlarını hem yoğun güneş ışınlarından hem de olası olumsuz hava koşullarından koruyabilmek için beyaz kaneviçe örtülere yöneldi.

Yaklaşık 113 bin dekarlık bağ alanına sahip Sarıgöl ve çevresinde temmuz ayının ilk günlerinde başlayan örtüleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren örtü satıcıları, bu sezon talebin belirgin şekilde yükseldiğini ve satışlarda ciddi hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Beyaz kaneviçe örtülerin kullanım süresinin kaliteye bağlı olarak 3 ila 5 yıl arasında değiştiğini belirten Hasan Hasırcı, aşırı sıcakların üzüm salkımlarında yanıklara neden olabildiğini söyledi. Hasırcı, yüksek sıcaklıkların etkisiyle üreticilerin koruyucu örtülere ilgisinin arttığını belirterek, "Örtü maliyetinin yüzde 25'lik kısmı üretici tarafından karşılanıyor. Kalan yüzde 75 ise üreticinin talebi doğrultusunda Ziraat Bankası aracılığıyla 3 ila 5 yıl vadeli olarak taksitlendirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde oluşturulan ekipler, bağların örtülmesi çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, beyaz kaneviçe örtüler sayesinde üzüm bağlarının aşırı sıcakların yanı sıra dolu ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı daha etkin şekilde korunması amaçlanıyor.