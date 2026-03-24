Mersin’den geçen hafta gelen bir haber sadece Türkiye’de değil dünyada da gündem oldu. Şampiyon bir yarış atının kavurma yapılarak belediyenin aşevinde vatandaşlara yedirildiği öğrenilince ortalık karıştı.

Kazandığı yarışlarla olmasa da trajik sonuyla “ünlü” olan 4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch’ın 21 Nisan 2024'te Adana Hipodromu'nda çıktığı ilk koşusunu ikinci sırada tamamladığı, kariyerindeki 13 yarışta 3 birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük, iki de dördüncülük elde ettiği ortaya çıktı. Daha sonra sakatlanan Smart Latch’in kavurma olmayla sonuçlanan yolculuğu bu talihsizlikle başladı.

Skandal sebebiyle soruşturmalar, birbirini suçlamalar havada uçuşurken 1600’lü yıllarda bu ülkede bırakın millete at eti yedirmeyi, koyun diye keçi satan kasapların falakaya yatırıldığını anlatan bir yazıyı hatırladım. Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nın Nisan 1982 sayısında İstanbul esnafının tabi olduğu, uymadığı takdirde verilecek cezaları belirten nizamnameyi konu alan bu ilginç yazı şöyle:

Yüzyıllar boyunca İstanbul Esnafının tâbi olduğu nizamlar İstanbul Kadılığı tarafından tespit edilmiş ve Esnaf Kethüdâları ile esnafa tebliğ edilmiştir. Devir devir bu tenbihler tazelenir, esnafın tenbihlere, nizama uyup uymadığı İstanbul Kadısı adına Ayak Nâibi tarafından teftiş edilirdi.

Esnafın uyması gereken emirlerin birer suretleri de büyük şehrin diğer üç kadılığı olan Eyyub, Galata ve Üsküdar Kadıları tarafından kendi bölgelerindeki esnafa bildirilmiştir.

Bu eski esnaf tüzükleri için zamanımızın tâbiri ile Belediye Zabıtası yönetmeliği denilebilir. Örnek olarak aşağıdaki satırları Hicrî 1040 (M. 1630-1631) ve Hicrî 1091 (M. 1680) tarihli tüzüklerden alıyoruz (Esnafın tâbiri ile; esnafın hakkından gelme: Dayak, zindan: Hapis, esnafa siyaset: İdam demektir. Bâzan dayakta, sopa başına 1 akçe alınır, dayak cezası para cezasına çevrilebilirdi.)

EKMEKÇİLER, ÇÖREKÇİLER- Ekmekçinin ekmeği ve çörekçinin çöreği çiğ, kara, ekşi ve noksan olmaya, olursa dirheminden 1 akçe ceza alına (o devrin parasına göre çok ağır bir cezadır). Elekleri sık olup ekmek kepekli olmaya, olursa ekmekçiye muhkem siyaset oluna.

KASAPLAR- Koyunu keçiden ve erkeği dişiden ayırt edip satacaklardır. Koyunun semizi saklanıp arığı kesilmeyecektir. Dükkânlarında her zaman et bulundurmaya mecburdurlar. Bunlara riâyet etmeyen kasabın hakkından geline.

AŞÇILAR- Yemekleri çiğ ve tuzlu olmaya. Kâseleri temiz, kazanları kalaylı, çanakları yeni ve sırçalı, aşçının, yamağının, uşağının futaları yeni ve temiz ola.

BÖREKÇİLER- Koyun eti ve kıyması kullanacaklar, böreğin soğanı çok, eti az ve ekseri yeri boş olmayacaktır ve iç yağı karıştırılmayacaktır.

LOKMACILAR- İşledikleri lokmanın hamuru çiğ olmaya ve balı akideli ola.

BAKKALLAR- Malın fenasını ayırt edip iyisini satacaklardır. Terazileri çok doğru olacaktır, eksik tartıp satan bakkalın hakkından geline.

YOĞURTÇULAR- Sütleri gözlene, su katılmamış sütten yoğurt yapılmaya ve yoğurda nişasta katılmaya.

KAYMAKÇILAR- Kaymağa nişasta katmayacaklardır.

HELVACILAR- Helvanın her çeşidinde balın en iyisini kullanacaklar.

ŞERBETÇİLER- Şerbetlerin miski ve gülsuyu ve lezzeti yerinde olacak, karlı, buzlu satılacaktır.

TURŞUCULAR- Turşularını iyi ve âlâ sirke ile yapacaklardır, turşuda kepek ekşisi kullanılmayacaktır.

TERZİLER- Dikişlerini sık dikecek ve esvabı vaad ettikleri günde yetiştireceklerdir. Ziyade iş alıp gününde yetiştirmeyen terziler tâzir edilir (falakaya yatırılıp dayak atılır), bir kimsenin esvabını sakat diken terziye kezâ dayak atılır.

ABACILAR- Abanın sıkını, iyisini satalar.

GÖMLEKÇİLER- Dikişlerini sağlam dikeler ve âdet üzere gömleklerin yenleri bol ola.

ESİRCİLER- Câriyeyi ve köleyi üzerlerindeki esvabla satarlar, esirleri süslü esvabla gösterip satarken o esvabları soyup alamazlar, câriyelere aklık ve kızıllık sürülmeyecektir.

ÇUHACILAR, KEMHACILAR, ATLASCILAR, BÜRÜNCÜKÇÜLER- Çuhayı, kemhâyı, atlası, bürüncüğü tesbit edilmiş en ve boyda işleyeceklerdir, ondan eksik dokumayacaklardır.

PABUÇÇULAR- Sağlam pabuç dikeceklerdir, bir pabucu kaç akçeye satarlar ise pabucun mîâdı akçe başına iki gündür, bu tez sökülür ise pabuççuya dayak atılır.

ESKİCİLER- Yamaları sahtiyandan koyacaklardır, meşin yama olmaya ve dikişi sık dikeceklerdir.

MUMCULAR- İyi yağdan mum yapacaklardır, kokmuş bozuk yağdan mum yapılmayacaktır.

HAMAMCILAR- Hamamlar çok temiz, suyu ılık, hamamın içi sıcak olacaktır. Dellâklar cüstü çâlâk (eline, ayağına çabuk, canlı, hareketli) olacak usturaları keskin olacaktır. Ziyade hizmet edip muhkem kese süreler; etek (aşağı taraf) usturası ayrı ola, o usturayı başa sürmeyenler. Tasları kalaylı, peştemalları çok temiz ve sağlam ola. Natırlar müşteriye pâk futalar ve silecek vereler.

BERBERLER- Üstleri temiz, elleri, ayakları temiz, usturları keskin, peşkirleri, makremeleri temiz ola.

BOYACILAR- Sâbit boya kullanacaklardır, boyadıkları şeyleri yol üstüne asmayacaklardır.

DEBBAĞLAR (Dericiler)- Taşradan getirilmiş deriyi ve kurban derilerini işleyemezler; İstanbul salhânelerinde kesilen hayvanların derilerini işlerler. İşledikleri derileri iyi pişireler (pis kokulu olmayacaktır).

HALLAÇLAR- Muhkem pamuk atalar, 50 dirhem pamuğu 1 akçeye.

DEMİRCİLER, KAZANCILAR, KALAYCILAR- İşlerini kalp işlemeyeler, işlerinde özür bulunmaya.

KILIÇÇILAR, BIÇAKÇILAR- Frenk demirinden kılıç ve bıçak yapıp Şam demiri diye satmayalar, cinsi cinsine satalar.

DÜLGERLER, MİMARLAR, DUVARCILAR- İşlerinin başına gün doğarken gelecekler ve gün batmadan işi bırakmayacaklardır.

ODUNCULAR- Odunun boyu deve yükü olursa 4, katır yükü olursa 6 karış ola ve yük, devenin ve katırın taşıyabileceği kararda olacak, eksik olmayacaktır.

Ve bütün esnaf narha mutlaka riâyet edeceklerdir, etmeyenlerin hakkından geline, tâzir olunalar...

(Tarih ve Edebiyat Mecmuası / Nisan 1982)