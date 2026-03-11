Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Kupadaki kura çekimiyle ilgili konuşan Kavukcu, "Aslında bugün kendi sahamızda oynayacağımız bir kura için buradaydık ama şu anda kim gelse, maçtan sonra hocamızla konuştuk. Bu kurayla ilgili olarak bize 3 takım gelebiliyordu: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği. Gençlerbirliği ile bir maça daha çıkacağız. 19 kupamız var, bu sene 20 kupamız olsun istiyoruz." dedi.

"TÜM TÜRKİYE’Yİ GURURLANDIRDIK"

Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 kazandıkları Liverpool maçıyla ilgili olarak Kavukcu, "Dün öyle bir ortam vardı ki, çok duygulandık. Koreografi ve atmosfer inanılmazdı. O heyecanla beraber futbolcularımız ve hocamız bizi çok mutlu etti. Gururlandık, tüm Türkiye’yi gururlandırdık." ifadelerini kullandı.

"3’TE 3 İÇİN ANFİELD’A GİDECEĞİZ"

Kavukcu, sözlerini şöyle tamamladı: "2'de 2 yaptık, 3’te 3 için Anfield’a gideceğiz. Sonrasında bir hayalimiz var. İnşallah o hayalimiz gerçekleşir."