Karaman’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen bir baba ise oğlunun yaralandığını görünce fenalaştı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Y. yönetimindeki 70 ACY 170 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 06 ACB 897 plakalı pikap kavşakta çarpıştı.

ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap, trafik ışıklarında bekleyen 06 DAD 576 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BABA FENALAŞTI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen ve kalp hastası olduğu öğrenilen sürücülerden birinin babası Ramazan Y., oğlunun yaralı olduğunu görünce fenalaştı. Baba, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.